Областные депутаты попросили Порошенко отменить повышение цен на газ
Киев, 3 ноября, 2018, 00:06 — ИА Регнум. К президенту Украины Петру Порошенко обратились депутаты Ровенского областного совета с просьбой отменить повышение цен на газ, сообщает 2 ноября «Укринформ».
Согласно сообщению, депутаты предложили президенту приостановить действие постановления правительство соответственно закону и дождаться решения Конституционного суда Украины. Президентом депутаты не ограничились и направили обращение также в правительство с просьбой расширить субсидии для населения.
Так, депутаты облсовета предложили ввести социальную норму потребления газа для населения, установить «честную» цену на газ, а также провести «энергомодернизацию» украинской экономики.
Напомним, на Украине по согласованию с МВФ с 1 ноября повышены цены для населения на газ на 23,5%. В будущем ожидаются новые повышения тарифов.