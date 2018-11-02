Вашингтон, 2 ноября, 2018, 22:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп досрочно проголосовали на выборах в Конгресс США. Об этом 2 ноября сообщает The Hill со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как отмечается, глава государства с супругой проголосовали ещё «несколько недель назад», и теперь им не потребуется ехать на выборы в тот штат, где они официально зарегистрированы.

По информации издания, вице-президент Майкл Пенс и его супруга Карен Пенс также получили открепительные удостоверения в своём родном штате Индиана.

Напомним, выборы в Конгресс США намечены на 6 ноября. Дональд Трамп продолжает поездки по стране в рамках кампании по поддержке кандидатов от Республиканской партии.

По сообщениям СМИ, за оставшиеся дни до выборов глава Белого дома ещё намерен посетить Западную Вирджинию, Индиану, Монтану, Флориду, Джорджию, Теннесси, Огайо и Миссури.