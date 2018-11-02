Пекин, 2 ноября, 2018, 22:43 — ИА Регнум. В Совете Безопасности ООН прошло совещание, на котором план работы этого главного органа Организации на предстоящий в ноябре период председательства КНР на суд общественности представил постпред этой страны при ООН Ма Чжаосюй,сообщает 2 ноября Синьхуа.

edgarwinkler ООН

Главным направлением работы Совета объявлено «развитие многосторонних подходов, укрепление авторитета и роли ООН, поддержание международного мира и безопасности»; данной тематике будет посвящена главная из запланированных в ноябре открытых дискуссий. Кроме того, пройдет дискуссия по миру, безопасности и содействию миротворческой деятельности ООН в Африке, в ходе которой на обсуждение будет вынесен перечень первоочередных мер помощи в данной сфере Африканскому союзу. Для более детального обсуждения этого вопроса представители стран-участниц Совета Безопасности получат приглашение посетить Китай.

Страновая повестка Совета в ноябре включает 20 заседаний и затронет вопросы текущей ситуации в Сирии, Ираке, Йемене, на Среднем Востоке в целом, а также в Ливии, Южном Судане, Бурунди, Боснии и Герцеговине; по этим и другим вопросам планируется принятие соответствующих резолюций.

Ма Чэжаосюй подчеркнул, что в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Китай прилагает усилия для защиты международной справедливости, урегулирования актуальных вопросов региональной политики, активном выполнении закрепленных Уставом ООН обязанностей, соблюдение принципов «открытости, прозрачности, справедливости и практичности», а также «сплоченности и ответственности».