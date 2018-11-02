Киев, 2 ноября, 2018, 22:24 — ИА Регнум. За первые три квартала 2018 года на Украине произошло 54 нападения на общественных активистов, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 2 ноября «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

По его словам, только треть от данного количества нападений правоохранители смогли раскрыть, причем были найдены только исполнители, а заказчики нападений — если таковые имеются — не были найдены.

«Ноль заказчиков в таком секторе, как нападение на активистов, вызывает обоснованную критику и недоверие к органам власти», — отметил Луценко.

Напомним, ранее о том, что на Украине высокая криминогенная ситуация, заявил президент страны Петр Порошенко.