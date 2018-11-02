Вашингтон, 2 ноября, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о достижении «значительного прогресса» на переговорах о торговле с Китаем, 2 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Трамп также подтвердил журналистам в Белом доме, что намерен лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Аргентине.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября взаимные комментарии Трампа и Си Цзиньпина по итогам телефонных переговоров «добавили оптимизма» фондовым рынкам.

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