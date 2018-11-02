Москва, 2 ноября, 2018, 22:18 — ИА Регнум. Военный эксперт Игорь Коротченко 2 ноября раскритиковал состояние комплексов ПВО Вооруженных сил Украины, принимающих участие в ракетных учениях возле российской границы. Он выступил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ракетный запуск

2 ноября Украина проводит вблизи Крыма ракетные стрельбы.

«Украина реально готовится к войне с Россией. Точнее, не Украина, а та политическая верхушка, которая сегодня стоит во главе этой страны. Что касается самих учений, они носят абсолютно провокационный характер», — сказал он.

Военный эксперт напомнил, что Украина — «единственная страна в мире, кроме США, которая уничтожила несколько гражданских самолетов».

«Первый — при проведении пусков украинской зенитной ракеты С-200 был уничтожен российский пассажирский самолет Ту-154 над Чёрным морем, все погибли. Там были граждане РФ, Израиля, других государств. Случилось это во времена якобы дружественного нам президента Украины [Леонида] Кучмы», — заметил Коротченко.

Он напомнил, что до сих пор Украина не признала официально факт уничтожения российского самолета, хотя гражданам Израиля ею были выплачены все необходимые компенсации.

«Второй случай — уничтожение пассажирского малазийского «Боинга» над Донбассом расчетом украинского ЗРК «Бук-М1», который накануне катастрофы прибыл на место развертывания. И, проходя тренировки в учебно-боевом режиме, очевидно по халатной случайности был осуществлен этот пуск», — полагает эксперт.

Игорь Коротченко подчеркнул, что Украина отрицала свое участие как в первом, так и во втором инциденте.

«Но хочу сказать, что «Бук-М1» Украина продемонстрировала на недавнем военном параде в Киеве, а второе — также в учениях, о которых мы говорим, также принимали участие «Бук-М1». Те самые, которые, возможно, и сбили малазийский «Боинг», — не исключает он.

Другой повод для волнений — техническое состояние:

«Самой молодой системе ПВО, которая была произведена во времена Советского Союза, 35 и более лет. За это время ни авторского надзора, ни послепродажной поддержки, ни сервиса, ни апгрейда не производилось».

Коротченко рассказал, что в последние 1,5−2 года Украина все-таки занялась своей техникой. Сначала попыталась «добыть запасные части для С-300 в России — здесь был пойман органами ФСБ целый ряд украинских эмиссаров, которые занимались фактически экономическим шпионажем, и канал поставок был пресечен».

«Тогда Украина стала проводить модернизацию сама. Помним, как украинский новый миномет «Молот» взорвался на испытаниях, уничтожив свой боевой расчет. Здесь речь идет о сложнейших, пусть советских, но системах и комплексах ПВО. Вот эти вот украинские «самоделкины» что-то там подделали, проводили пуски, хорошо, что не сбили никого в очередной раз», — отметил гость программы.

По его словам, такие модернизации опасны, поскольку «нет авторского надзора со стороны разработчика».

«Все разработчики стались в России, Украина это делала самостоятельно, сама вмешивалась в контуры боевого управления, делала апгрейд ракетам, радарам. То, что они сделали — никто не знает. Поэтому для любого гражданского пассажирского самолета, который по установленным международным воздушным линиям пролетает над территорией Украины, есть реальный риск быть сбитым вот этими людьми (указал на экран, где демонстрировались кадры украинских учений, — прим. ИА REGNUM ), которые обладают и, мягко говоря, сомнительными профессиональными качествами», — добавил эксперт.

Коротченко вспомнил, как на украинском параде «Бук» въехал в стенку бизнес-центра:

«Это простейшая операция — сидишь, управляешь — и то врезались. А здесь за боевым расчетом, если они в режиме повседневного боевого дежурства несут такое дежурство, любой самолет иностранный может быть уничтожен в воздухе. Это опасно само по себе».

Напомним, член Совета Федерации РФ Олег Морозов назвал технику Вооруженных сил Украины «летающим валежником».