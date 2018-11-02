Нью-Йорк, США, 3 ноября, 2018, 00:03 — ИА Регнум. После трех дней подъема фондовый рынок США пошел на спад — все основные индексы находятся в «красной зоне», 2 ноября передает агентство Reuters.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Индекс Dow Jones снизился на 261,57 пункта (1,03%), до 25 119,17 пункта, индекс S&P 500 снизился на 35,75 пункта (1,30%), до 2704,62 пункта, индекс Nasdaq снизился на 124,06 пункта (1,67%), до 7310,00 пункта.

Толчком для снижения основных индексов Уолл-стрит стало падение акций Apple на 7,3%, в результате которого капитализация компании стала меньше триллиона долларов.

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