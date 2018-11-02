Москва, 2 ноября, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Межрегиональная общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» обратилась в суд с иском о запрете работы онлайн-сервиса BlaBlaCar. Об этом сообщает 2 ноября пресс-служба организации.

Annie Spratt Пассажирские перевозки

В иске утверждается, что посредством BlaBlaCar водители осуществляют нелегальные перевозки, уходя от уплаты налогов и финансовых расходов на обеспечение безопасности.

Отмечается также, что сам сервис «фактически организует, координирует и упорядочивает» перевозки, при этом не располагая информацией о наличии у водителей прав и лицензии на пассажирские перевозки, их состоянии здоровья и техническом состоянии самих транспортных средств.

Заявители также утверждают, что рост данного рынка происходит за счёт «катастрофического ущерба для рынка автобусных перевозок». Указывается, что за последние три года отток пассажиров с автовокзалов и перевозчиков на «попутчиков» составил порядка 20%.

Из картотеки судебных дел следует, что иск был зарегистрирован 1 ноября в Таганском суде Москвы. В пресс-службе BlaBlaCar заявили изданию «Коммерсантъ», что пока не получали иска, а также отметили, что «размещенная на сайте информация не нарушает законы Российской Федерации».

Напомним, что схожий иск к BlaBlaCar уже подавался ранее. В ноябре 2017 года Тимашевский районный суд Краснодарского края постановил заблокировать сервис по иску Регионального автотранспортного союза. Однако уже в декабре компания выиграла апелляцию в Краснодарском краевом суде.