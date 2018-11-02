Москва, 2 ноября, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко увеличил своё состояние благодаря войне, заявил 2 ноября военный эксперт Игорь Коротченко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

«Проект государственного строительства [Украины] провален. Во главе государства вор, который на войне в восемь раз увеличил свое состояние. Даже латиноамериканские диктаторы столько не «хапали», сколько «хапает» ваш президент Порошенко. ВСУ развалены. Распродано военного имущества за годы незалежности аж на три первоклассных советских военных округа — Прикарпатского, Одесского, Киевского. Органы государственной безопасности развалены, американский посол вручает дипломы о высшем образовании выпускникам академии СБУ. У разбитого корыта с грязным бельем», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы Петра Порошенко за первые три недели октября выросли на 1,24 млн долларов (34,8 млн гривен). Президент Украины занимает 6 место в ежегодном рейтинге «100 самых богатых украинцев», публикуемым изданием «Новое время». Согласно данным издания, состояние Порошенко оценивается в 1,1 млрд долларов.