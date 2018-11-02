Красноярск, 2 ноября, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Ровно за 120 дней до всемирных студенческих игр состоялось открытие нового общественного пространства — сквера Универсиады. Как сообщает отдел оперативной информации департамента информационной политики администрации Красноярска, сквер был создан по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» на территории, освободившейся после сноса нескольких деревянных бараков. За создание сквера в марте текущего года проголосовало 15 тысяч жителей. Была выполнена серьёзная работа по благоустройству пространства, устроена сеть пешеходных дорожек, освещение, установлены детские игровые комплексы, спортивное оборудование, лавочки для отдыха, оборудован деревянный подиум для прогулок и мероприятий. Оценить новый сквер пришли десятки горожан. Для них были подготовлены сюрпризы: фотолокации, спортивные старты и викторины.

Отдел оперативной информации департамента информационной политики администрации Красноярска, В Красноярске открыли сквер Универсиады

Вместе с красноярцами в открытии сквера приняли участие мэр Сергей Ерёмин, заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы РФ Юрий Швыткин, депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев.

Создание нового общественного пространства побудило к реализации проекта муниципально-частного партнёрства. Владельцы павильонов возле сквера взяли на себя его содержание и организовали общественный туалет для посетителей, пользоваться которым могут и люди с ограничениями по здоровью. Кроме того, преобразился облик самих павильонов: все они выполнены в единой стилистике, гармонирующей с обликом сквера.

Обращаясь к красноярцам, глава города Сергей Ерёмин отметил: «Я, прежде всего, благодарю всех жителей, которые поддержали создание этого сквера. И всех, кто вложил в него свои силы и душу. И, конечно, бизнес, готовый заботиться о чистоте сквера. Новое душевное пространство — это «слиток» нашей общей энергии. Когда мы так неравнодушно относимся к городу — в этом и есть залог успешного будущего Красноярска».

Жизнь сквера Универсиады только начинается, но с ним уже связана интересная история. При благоустройстве была сохранена сосна, которую много лет назад посадил выдающийся писатель Виктор Астафьев. А сегодня юные красноярцы повесили на новые деревья сквера таблички с надписями, призывающими к заботе о зелёных насаждениях в рамках экомарафона «Моё дерево».