Киев, 2 ноября, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Офис развития малого и среднего предпринимательства при министерстве экономического развития и торговли создали на Украине, сообщает 2 ноября УНИАН.

Грибков Сергей Иванович. В лавке.1882

Согласно сообщению, офис будет давать консультации при ведомстве, а потом станет отдельным государственным органом. Офис будет разрабатывать программы поддержки малого и среднего бизнеса, развивать инфраструктуру поддержки предпринимательства и так далее. В частности, в 2018—2019 годах в регионах страны откроется сеть центров поддержки предпринимательства. Также будет введен механизм частичного гарантирования кредитов.

Напомним, по данным иностранных предпринимателей, на Украине очень сложно вести бизнес из-за всеохватывающей коррупции и рейдерства.