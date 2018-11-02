* ИГ — запрещённая в России организация

Каир, 2 ноября, 2018, 21:05 — ИА Регнум. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло ответственность за нападение на христианских паломников в Египте, 2 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

Исламисты заявили о своей причастности к теракту через свое «информагентство» Amaq без предъявления доказательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 ноября к югу от Каира террористы атаковали два автобуса с христианами-коптами. В результате атаки погибли семеро паломников, не менее 16 получили ранения.

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