Вашингтон, 2 ноября, 2018, 21:03 — ИА Регнум. Министерство финансов США заявило о снятии персональных санкций с двух турецких министров — министра юстиции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, 2 ноября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Санкции против Гюля и Сойлу были введены за преследование американского пастора Эндрю Брансона, который в настоящий момент находится на свободе по решению турецкого суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября пастор Брансон был выпущен на свободу в зале суда в Турции. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Турцию за данный шаг.

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