Лос-Анджелес, США, 2 ноября, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Кинокомпания LionsGate выпустит вторую часть фильма «Телохранитель киллера», в которой главную роль вновь исполнит Райан Рейнольдс. Об этом 2 ноября сообщил портал Vulture.

Цитата из к/ф «Телохранитель киллера». Реж. Патрик Хьюз. 2017. США, Гонконг, Болгария, Нидерланды Прицел

На этот раз перед Майклом Брайсом (Рейнольдс) будет поставлена задача по охране жены наемного убийцы Дариуса Кинкейда (Сэмюэл Л. Джексон), роль которой исполнит Сальма Хайек. По имеющейся информации, эта пара наймет Брайса для выполнения некой миссии на Амальфитанском побережье Италии.

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Напомним, первую часть фильма снял режиссёр Патрик Хьюз по сценарию Тома О`Коннора. Картина неплохо выступила в прокате: при бюджете $30 млн она собрала в США $75,4 млн, а сумма его общемировых сборов составила около $176,5 млн.