Москва, 2 ноября, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Заявления архиепископа Телмисского Иова об Украинской православной церкви и о якобы конце существования Московского патриархата на Украине являются в высшей степени необдуманными и неадекватными. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«Не можем с какой-либо долей серьезности относиться к такому частному заявлению архиерея Константинопольского патриархата. Это заявление лежит вне разумного и исторического поля», — сказал Волков, комментируя заявление архиепископа Иова.

Напомним, что архиепископ Телмисский Иов сегодня заявил, что Константинопольский патриархат отменил решение 1686 года о присоединении Киевской митрополии к Московскому патриархату. По его словам, с «канонической точки зрения» это якобы означает, что Московского патриархата на территории Украины более не существует.

Стоит отметить, что на это заявление архиепископа Телмисского также ответил заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич.

Он напомнил, что Константинополя не существует уже 565 лет. А вот Украинская православная церковь Московского патриархата существует и никуда не денется.

«В УПЦ точно уверены, что Константинополя 565 лет как не существует. Это исторический факт. А УПЦ существует. И это тоже исторический факт. И он очевиден», — сказал Данилевич.