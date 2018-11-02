Каир, 2 ноября, 2018, 20:07 — ИА Регнум. В Египте в результате атаки исламистов против христиан-коптов погибли семеро человек, не менее 16 человек получили ранения, 2 ноября передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Исламисты

Террористы атаковали два автобуса с паломниками в провинции Минья, к югу от Каира. Паломники направлялись в монастырь Святого Самуила Исповедника.

Ни одна террористическая группировка из действующих в Египте пока не взяла на себя ответственность за нападение.

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