Исламисты атаковали христианских паломников в Египте
Каир, 2 ноября, 2018, 20:07 — ИА Регнум. В Египте в результате атаки исламистов против христиан-коптов погибли семеро человек, не менее 16 человек получили ранения, 2 ноября передает агентство Associated Press.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Исламисты
Террористы атаковали два автобуса с паломниками в провинции Минья, к югу от Каира. Паломники направлялись в монастырь Святого Самуила Исповедника.
Ни одна террористическая группировка из действующих в Египте пока не взяла на себя ответственность за нападение.
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