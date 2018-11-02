Москва, 2 ноября, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Военный эксперт, сотрудник «Центра стратегической конъюнктуры», автор ряда книг по армейской тематике Владимир Неелов арестован по подозрению в государственной измене и отправлен в следственный изолятор. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ashely Moreno Арест

Неелову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного по статье 275 Уголовного кодекса России («Государственная измена»). Федеральная служба безопасности ходатайствовала об аресте Неелова, и суд удовлетворил данное ходатайство. Эксперт помещен в следственный изолятор.

По версии следствия, Неелов передавал иностранному государству сведения, которые составляли государственную тайну. Все материалы уголовного дела Неелова имеют гриф «секретно».

Судя по публикациям Неелова, он специализировался на изучении частных военных компаний. В частности, ряд его публикаций посвящен «ЧВК Вагнера».

Также он изучал феномен «приватизации военной сферы» и особенности ведения современных войн.