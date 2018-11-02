Екатеринбург, 2 ноября, 2018, 19:39 — ИА Регнум. В Свердловской области прошли совместные учения «Нерушимое братство — 2018» с участием военнослужащих миротворческих сил стран участниц «Организации Договора о коллективной безопасности» (ОДКБ). В них приняли участие более тысячи человек.

Mil.ru Учения

На совместных учениях, помимо российских военнослужащих, также присутствовали миротворцы из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В ходе манёвров военнослужащие отрабатывали обеспечение защиты местного населения от условных групп террористов. В частности, миротворцам приходилось не только участвовать в столкновениях с «боевиками», но и освобождать «заложников», а также помогать «беженцам».

Напомним, что международные учения «Нерушимое братство — 2018» начались в Свердловской области 30 октября. Финальная часть манёвров состоялась сегодня, 2 ноября. В учениях приняли участие 1,3 тысячи военнослужащих, порядка 300 единиц наземной техники и 20 единиц воздушной техники, включая беспилотные летательные аппараты.