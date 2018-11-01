Красноярск, 1 ноября, 2018, 08:36 — ИА Регнум. В библиотеке имени В.Г.Белинского на улице Мичурина, 63 в Красноярске для взрослых читателей сделали капитальный ремонт и перепланировку, закупили мебель, современное библиотечное оборудование, новую литературу, компьютеры и оргтехнику. Вместе с красноярцами одними из первых обновление оценили министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, первый заместитель председателя Законодательного собрания края Алексей Клешко и мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска В Красноярске открылась модернизированная библиотека имени В.Г.Белинского

«Мы организовали и систематизировали доступ к крупнейшим федеральным и региональным электронным библиотекам страны, таким как Президентская библиотека, Национальная библиотека, Российско-государственная библиотека. Есть отдельные ресурсы доступа к кино-, видеоматериалам. Отдельно — краеведческая литература. Читателям можно оперативно найти всю необходимую информацию», — рассказала заведующая библиотекой Фируза Сулейманова.

Как сообщает департамент информационной политики администрации города Красноярска, пространство библиотеки компактно: всё расположено грамотно, удобно, а главное — благодаря современным технологиям есть место эксперименту. Концепция библиотеки предусматривает продвижение книги и чтения во взаимосвязи с кино и медиа искусством. Так, во время открытия участники одной из локаций изучали создание буктрейлеров — видеороликов о книгах, а в течение дня посетители смогут принять участие в таких форматах как поэт-кафе и книжные дегустации.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин: «Развитие таких форматов библиотек — то, что характерно для столичных городов. Сегодня библиотеку нельзя рассматривать в консервативном аспекте. Современная библиотека — это социокультурный, деловой центр, в некотором смысле душа микрорайона. «Белинка» приобрела свою уникальную изюминку, но главное — она стала магнитом коммуникаций и для молодых красноярцев, и для людей старшего поколения. А ценнее человеческого общения, как известно, нет ничего. Символично, что сегодня мы открыли новую модернизированную библиотеку, а уже завтра в нашем городе открывается XII Красноярская ярмарка книжной культуры. Красноярск — по праву столица книжной культуры страны».

«Белинка» стала седьмой модернизированной библиотекой Красноярска. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко, курирующий проект обновления библиотек в регионе, отметил: «Первую библиотеку мы делали почти год. Мы спрашивали читателей, библиотекарей, изучали мировой опыт. При этом планировали сделать не одну уникальную библиотеку, а модель, которая может тиражироваться. Сейчас мы видим, как библиотека меняет городское пространство и отношение людей к библиотеке, которые перестают относиться к ней как к пыльному книгохранилищу, а месту, где кипит жизнь: интересная и творческая».

Проект модернизации библиотечной сети Красноярска продолжается. Следующая на очереди — первая публичная библиотека Красноярска — имени А.М. Горького, расположенная на улице Перенсона. Работы по обновлению уже начались.

Проект модернизации муниципальных библиотек Красноярска реализуется с 2015 года при поддержке краевого бюджета. На сегодня обновлено семь библиотек, каждая имеет свой профиль: библиотека им. Н. Добролюбова — первая модернизированная для взрослого населения; библиотека им. С. Михалкова — для юных читателей; библиотека им. Н. Островского — инклюзивный профиль; библиотека им. М. Пришвина — экологический аспект; библиотека им. В. Драгунского — инженерная; библиотека им. Р. Солнцева — пространство для юных и взрослых читателей.