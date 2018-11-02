Орландо, США, 2 ноября, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Согласно результатам исследования, которые были представлены на конференции Академии педиатрии США, проходящей сейчас в Орландо, супергерои в известных фильмах чаще прибегают к насилию, чем суперзлодеи. Об этом 2 ноября сообщил телеканал CNN.

Цитата из х/ф «Супермен». Реж. Ричард Доннер. 1978. США, Великобритания, Панама, Швейцария, Канада Супергерой

Студент медицинского колледжа Пенсильвании Джон Мюллер сообщил: в рамках исследования 10 фильмов, вышедших в 2015 и 2016 годах, его команда подсчитала, сколько насильственных действий совершают супергерои и суперзлодеи за час экранного времени. Оказалось, что если вторые совершали в час лишь 17,5 таких действий, то у первых этот показатель был равен 22,7. Всего суперзлодеи совершили 1724 акта насилия, а супергерои — 2191.

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Напомним, в 2015 и 2016 годах на экраны вышли такие картины с супергероями, как «Отряд самоубийц», «Бэтмен: Убийственная шутка», «Черепашки-ниндзя 2», «Люди Икс: Апокалипсис», «Первый мститель: Противостояние», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Дэдпул», «Фантастическая четвёрка», «Человек-муравей» и «Мстители: Эра Альтрона».