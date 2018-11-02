Тверь, 2 ноября, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Торжественная церемония награждения победителей III Международного конкурса для молодых журналистов «Со-Творение» и II телевизионного международного конкурса «Корреспондент Русского мира» состоялась в Твери 2 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Награды вручил председатель правления фонда «Русский мир», председатель комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Пресс-служба правительства Тверской области Награждение победителей III Международного конкурса для молодых журналистов «Со-Творение» и II телевизионного международного конкурса «Корреспондент Русского мира»

Как сообщало ИА REGNUM, XII Ассамблея Русского мира открылась в Твери 1 ноября. Форум, который продлится четыре дня, собрал около 600 представителей более чем 70 стран. В программе — мероприятия, посвящённые 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

«Проведение на территории Тверской области мероприятия такого уровня, как Ассамблея Русского мира, важно для подрастающего поколения нашего региона, чтобы дети знали, что являются наследниками великой истории, гражданами великой страны», — считает губернатор Игорь Руденя.

Международный конкурс фонда «Русский мир» для молодых журналистов «Со-Творение» в 2018-м приурочен к объявленному в России Году добровольца и волонтёра. В этом году на конкурс поступило почти 200 работ из девяти стран мира и 41 региона Российской Федерации. В номинации «Инициатива» лучшей признана работа Ольги Алферовой из Белгородской области, в номинации «Открывая Россию» — статья Анны Дёровой из Благовещенска. В номинации «Русский театр за рубежом» дипломом второй степени отмечена Ольга Смолякова из Белоруссии. Специальные призы от членов жюри получили представительница Воронежа Мария Репина, Валерия Хлебникова из города Певек, Ксения Кабанова из Иваново.

На II телевизионный конкурс «Корреспондент Русского мира» было прислано более 450 видеоматериалов из 15 стран мира — России, Австралии, США, Японии, Вьетнама, Коста-Рики, Узбекистана, Германии, Сербии, Италии, Греции, Болгарии и других. Конкурсные работы демонстрировались в выпусках новостей телерадиокомпании «Русский мир». В специальной рубрике на YouTube-канале было организовано зрительское голосование.

Победу в номинации «Самый активный зарубежный корреспондент» присудили Ирине Рогальской, которая живёт в Греции. Призом зрительских симпатий награждена девятилетняя Анжелика Худзиева из Северной Осетии — Алании. В номинации «Лучший художественно-публицистический сюжет» победителем стал Нгуен Минь Мань из Вьетнама. В номинации «Лучший сюжет о культуре» победила Ирина Корчагина из Алтайского края. В 2018 году была организована спецноминация «Лучший сюжет о Русском центре», победителем в которой стала Наталья Горшкова из Коста-Рики.

Отметим, что в работе XII Ассамблеи Русского мира принимают участие известные российские и зарубежные деятели культуры, политические и общественные деятели, преподаватели русского языка, литературы и истории российских и зарубежных университетов, учителя русских школ за рубежом, писатели и журналисты, музейные работники, представители духовенства, активисты молодёжных организаций.