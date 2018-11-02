Тверь, 2 ноября, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Торжественная церемония внесения в Золотую книгу Твери двух имен — лауреата Государственной премии СССР, Заслуженного деятеля искусств, почётного гражданина Твери и Тверской области Андрея Дементьева и Почетного гражданина Тверской области, первого секретаря Калининского обкома КПСС в 1960 — 1978 гг. Николая Корыткова — состоялась в Твери 2 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Золотая книга Твери

В торжественной церемонии приняли участие члены Ассоциации тверских землячеств, представители городской общественности, те, кто лично знал Андрея Дементьева и Николая Корыткова и работал с ними.

Золотая книга Твери ведется с 2011 года. По замыслу создателей, Золотая книга — это долг уважения прославленным уроженцам края, на дела и поступки которых нужно равняться молодому поколению. Первыми внесенными в нее именами стали имена святого благоверного князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской.

Андрей Дементьев — один из известнейших поэтов второй половины XX века, поэт-песенник. Песни на его стихи вошли в репертуар Евгения Мартынова, Иосифа Кобзона, Софии Ротару, Льва Лещенко, Валентины Толкуновой и других артистов. В числе самых известных его произведений — «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других. В 2013 году в Твери по инициативе Андрея Дементьева был открыт единственный в России Дом поэзии, который отметил в этом году пятилетие. Андрей Дементьев ушёл из жизни 26 июня 2018 года.

«Для своей малой родины — Тверской области — Андрей Дементьев всегда был родным человеком. Сохранение творческого наследия Андрея Дементьева — важная задача в масштабах региона и всей страны», — отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Николай Гаврилович Корытков возглавлял регион 18 лет — именно в этот период регион стремительно развивался: создавались десятки промышленных предприятий, строились новые микрорайоны, больницы, вузы, дороги.

«Николай Корытков поставил высокую планку, на которую необходимо равняться всем. В первую очередь он решал общественные задачи, а не личные. Результатом такой работы стало устойчивое экономическое развитие области. Об этом говорят многочисленные отзывы жителей. А оценка народа — это лучшая память», — отметил губернатор Игорь Руденя на церемонии открытия памятной доски Николаю Корыткову в 2016 году.