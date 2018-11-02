Москва, 2 ноября, 2018, 18:43 — ИА Регнум. Власть на Украине перешла бы под российский контроль, если бы между странами была война, считает полковник запаса, бывший вице-спикер Госдумы РФ Александр Романович. Он выступил 2 ноября в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Украинские эксперты в эфире несколько раз заявили о якобы идущей войне.

«В открытую: если бы была война, то подразделения ГРУ, о котором вы говорите, давно были бы где? На Банковой (название улицы в Киеве, где расположена администрация президента Украины, — прим. ИА REGNUM ). Это если бы была война серьезная», — ответил полковник украинским экспертам.

По его словам, то, чем занимается Украина, не война, а «опять «Свадьба в Малиновке», видимо, подразумевая знаменитый эпизод из советского кинофильма с дележом вещей.

Главное разведывательное управление (ГРУ) — прежнее название Главного управления Генштаба ВС РФ.

Напомним, в порту Мариуполя арестовано судно под флагом Либерии, перевозившее свыше трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного на территории Луганской Народной Республики. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко связал арест с российскими санкциями.