Симферополь, 2 ноября, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Крымским властям необходимо уделить особое внимание развитию спортивной инфраструктуры. Об этом 2 ноября заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец по итогам совещания по спортивным, культурным и туристическим объектам ФЦП развития Крыма 2 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Баскетбол

«Мною дано поручение уделить теме спорта особое внимание. Мы подумаем, как выделить дополнительные средства для его развития на территории полуострова, потому что спортивная инфраструктура здесь хромает», — отметила Голодец.

По её словам, в республике должны быть качественные и доступные для жителей региона и для туристов спортивные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что по ряду объектов федеральной целевой программы развития Крыма есть отставание от графика, которое, связанно, как с объективными, так и субъективными причинами.

«Есть вопросы к отдельным должностным лицам, однако шансы на то, чтобы «вытащить» эти объекты есть», — подчеркнул глава РК.