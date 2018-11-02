Лос-Анджелес, США, 2 ноября, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Режиссёр Ридли Скотт начал работу над второй частью фильма «Гладиатор», в которой будет показано продолжение истории, вышедшей на экраны в 2000 году. Об этом 1 ноября сообщил журнал Entertainment Weekly.

Цитата из к/ф «Гладиатор». реж Ридли Скотт. 2000. США, Великобритания На арене

Возможность выпуска продолжения «Гладиатора» обсуждалась уже давно, однако главной проблемой было то, что Максимус — герой Рассела Кроу — умирает в конце фильма. Сейчас стало известно, что команда Скотта нашла выход из ситуации: в центре повествования новой картины окажется Люциус, сын Коммода и Луциллы.

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Напомним, в 2001 году фильм получил пять премий «Оскар», в том числе в номинации «Лучший фильм». При бюджете $103 млн картина смогла собрать в мире более $457млн.