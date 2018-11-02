Мадрид, 2 ноября, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Прокуратура Испании потребовала наказания в виде 25 лет лишения свободы для бывшего вице-президента Каталонии Ориола Жункераса, 2 ноября передает агентство Associated Press.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия «Виновен!»

Других арестованных после «мятежа» 2017 года лидеров сторонников независимости региона от Испании, Карме Форкадель, Жорди Куиксара и Жорди Санчеса, прокуроры требуют посадить на 17 лет.

Жункераса, Форкадель, Куиксара и Санчеса обвинители считают главными организаторам «мятежа». Для 19 других обвиняемых каталонцев прокуратура Испании затребовала меньшие сроки.

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