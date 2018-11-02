Вашингтон, 2 ноября, 2018, 19:05 — ИА Регнум. После увеличения числа бездомных ветеранов за последние десять лет, в США снизилось численность таких людей, сообщает Stars and Stripes со ссылкой на данные департамента жилищного строительства.

Отто Дикс. Продавец спичек. 1921

В ночь на 24 января текущего года волонтеры по всем США насчитали 37 878 ветеранов, живущих на улице или в приютах — это на 2142 (ли 5,4%) меньше, чем в январе 2017-го. В прошлом году число бездомных ветеранов сократилось в 34 штатах, причем среди женщин-ветеранов бездомность снизилась на 10%: с 3571 человек в 2017 году до 3219 в этом январе.

Более 4000 ветеранов нашли дома в 2017 году с помощью специальной программы, в которой они получают жилищные ваучеры от департамента жилищного строительства.

«Сокращение бездомности среди ветеранов, о котором заявлено сегодня, показывает, что стратегии, которые мы используем, чтобы помочь наиболее уязвимым ветеранам получить стабильное жилье, работают», — говорится в заявлении секретаря департамента по делам ветеранов Роберта Уилки.

Вместе с тем если оба указанных департамента посчитали данное сокращение победой, Кэтрин Моне, главный исполнительный директор некоммерческой Национальной коалиции бездомных ветеранов, утверждает, что национальные лидеры не уделяют достаточного внимания этому вопросу.