Санкт-Петербург, 2 ноября, 2018, 17:47 — ИА Регнум. В перечень праздников и памятных дат в Санкт-Петербурге будет включен День отца. На его проведение будут официально выделяться средства из городского бюджета. Такую инициативу поддержал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Константин Савицкий. Отец (фрагмент). 1896

Как сообщили 2 ноября в пресс-службе Смольного, День отца будет отмечаться ежегодно, начиная с 2019 года, в третье воскресенье июня.

«Необходимо поддерживать и развивать институт семьи разными способами, подчеркивать ценность и значимость и материнства, и отцовства в воспитании детей. Это отвечает вызовам времени, которые нашли отражение в инициативах нашего президента Владимира Путина по развитию демографической политики», — заявил Александр Беглов, комментируя своё решение.

Напомним, что День матери отмечается в последнее воскресенье ноября.

Между тем федеральные законодатели 23 октября текущего года отказались поддержать инициативу по учреждению праздника День отца. При этом ряд парламентариев настаивали на необходимости повышать роль мужчины, роль отца в стране.

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