Тбилиси, 2 ноября, 2018, 17:44 — ИА Регнум. В вопросе культивации и экспорта марихуаны победу одержал грузинский народ, считает кандидат в президенты Грузии от «Единого национального движения» Григол Вашадзе. Об этом он заявил на пресс-конференции 2 ноября, после того, как представители правительства Грузии сообщили об отзыве из парламента законопроекта, предусматривающего выращивание и экспорт конопли.

Нет марихуане

По словам Григола Вашадзе, результаты первого тура президентских выборов стали наглядным свидетельством отношения народа к власти.

«На первом туре президентских выборов отразилась позиция граждан Грузии, всего грузинского общества, объединенной оппозиции и церкви. Миллион избирателей отказал Иванишвили и «Грузинской мечте», миллион избирателей заставил их отказаться от производства конопли и превращения страны в наркоплантации. Сегодня правительство Грузии не смогло выдержать давления со стороны граждан, которые еще раз продемонстрировали свою силу, и это победа победа всех граждан Грузии, гражданского общества и объединенной оппозиции», — подчеркнул Вашадзе.

В то же время он считает, что отступление, на которое пошло правительство, — временное, и предупреждает, что если во втором туре победу одержит кандидат от правящей партии, Иванишвили вернет законопроект в парламент. Вашадзе настоятельно отметил, что автором и инициатором этого проекта является председатель «Грузинской мечты».

«Иванишвили сам признался, что производство марихуаны было его идеей и что он лично в этом заинтересован. Если он приберет к рукам и пост президента, то обязательно еще раз внесет в парламент законопроект о культивации конопли. Он не откажется, как он сам говорил, от 500-процентной прибыли», — предупредил население Грузии Вашадзе.

В своей победе во втором туре выборов кандидат от ЕНД уверен и обещает, что именно с его победы на президентских выборах в Грузии начнется решение всех существующих проблем.

Напомним, что сегодня, 2 ноября, в патриархии Грузии состоялась встреча министра внутренних дел и председателя парламента с патриархом и представителями духовенства. После этой встречи глава МВД сообщил, что в ближайшее время правительство отзовет из парламента ту часть законопроекта, которая касается культивации и экспорта конопли.

Также напомним, что в результате президентских выборов 28 октября ни один из 25 кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов (50% +1), поэтому через 2 недели после объявления ЦИК окончательных результатов голосования состоится второй тур. В этот тур вышли поддержанная правящей партией Саломе Зурабишвили (38,64%) и кандидат от ЕНД Григол Вашадзе (37,74%).