Киев, 2 ноября, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Экономический рейтинг «Украинских железных дорог» (УЖД) был повышен международным рейтинговым агентством Fitch Ratings с «CCC"/"RD» до «B-», сообщает 2 ноября УНИАН.

Mr.kombrig Поезд «Украина»

Как заявил исполняющий обязанности главы УЖД Евгений Кравцов, компания поднялась в рейтинге меньше чем за два года. По мнению Кравцова, это «разворот компании на 180 градусов».

За первое полугодие 2018 года УЖД получила прибыль более 400 млн гривен ($14,21 млн), а кредитный портфель компании уменьшился более чем на 10%.

Напомним, рейтинг «CCC» означает, что в компании возможен дефолт, а рейтинг «RD» — что существует ограниченный дефолт. Рейтинг «B-» означает «существенно недостаточный уровень кредитоспособности».