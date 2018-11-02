Варна, Болгария, 2 ноября, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признает, что убийство журналиста Джемаля Хашогги в саудовском консульстве — это «ужасно», но призывает помнить, что «главная проблема — это Иран», 2 ноября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

По словам Нетаньяху, убийство Хашогги «должно быть надлежащим образом наказано», но так, чтобы при этом не подорвать стабильность Саудовской Аравии.

«Необходимо найти путь к достижению обеих целей, потому что я думаю, что главная проблема — это Иран», — заявил Нетаньяху на пресс-конференции в болгарской Варне.

Нетаньяху отметил, что Израиль, Франция и Дания ведут совместное расследование нападений на представителей иранской оппозиции в Европе, организованные, как предполагается, спецслужбами Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Нетаньяху уже заявил, что Иран является главным источником «воинствующего ислама» в мире и предупредил, что Тегеран готовит атаки «на европейской земле».

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