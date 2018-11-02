Санкт-Петербург, 2 ноября, 2018, 17:13 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту «Пулково» заметно снизилось количество попыток пройти на рейс в пьяном виде, грубой публичной брани и других нарушений общественного порядка.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

По данным руководителя пресс-службы Генпрокуратуры России Татьяны Захаровой, которые 2 ноября приводит ТАСС, за девять месяцев 2018 года в «Пулково» 204 пассажира не были допущены к полету, из них 148 — за нахождение в состоянии алкогольного опьянения, остальные — за нецензурную ругань и другие нарушения общественного порядка. В 2017 году за тот же срок на рейсы не были допущены 290 человек, из них 252 были пьяны.

Из числа тех, кто прилетел в «Пулково», нарушив порядок на борту или по прибытии, полицейскими были задержаны 48 пассажиров, причем 16 из них — за нахождение на борту в состоянии алкогольного опьянения. Прошлогодние данные: соответственно, 54 и 26 пассажиров.

В Генпрокуратуре отмечалось, что за нарушение общественного порядка на борту самолета теперь грозит штраф до 500 тыс. рублей или до пяти лет лишения свободы. Благодаря ужесточению наказания за такие преступления, количество подобных авиапроисшествий стало снижаться.

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