Москва, 3 ноября, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Правомерно ли называть расходы Пенсионного фонда его бюджетом и как в таком случае понимать выражение о «дефиците» этого бюджета, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Затуманивающий суть дела подход в отношении ПФР служит источником манипуляций сознанием, когда нездоровые реформы объясняются неким «дефицитом бюджета» ПФР, который в реальности не может иметь никакого отношения к самим пенсиям российских пенсионеров.

Использование слово «бюджет» предполагает наличие структуры, у которой есть доход и расход, но никаких «доходов» у ПФР, кроме денег, выделяемых государством, нет и быть не может: эта структура не производственная и не коммерческая, а лишь распределительная. А социальные обязательства России не могут быть доходными в принципе, поэтому возникают оксюморон, подобный «дефициту бюджета здравоохранения», или образования, или культуры. Расходные обязательства государства прописаны в статье 39 Конституции, где гарантируется материальная помощь по возрасту, в случае болезни и т.д.

Остаются и другие вопросы к очевидно неправильно организованной структуре и расходов ПФР, вокруг которого разворачиваются абсолютно рукотворные манипуляции, чреватые большими общественными неурядицами.

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