Астана, 2 ноября, 2018, 16:58 — ИА Регнум. За январь-сентябрь 2018 года в Казахстане произвели на 25,7% меньше сахара, чем за этот же период 2017 года — всего 180 тысяч тонн.

Geograph.org.uk Сахарная свёкла

74.7% сахара было произведено в Джамбульской области — 134,4 тысячи тонн. Но это на 32,3% меньше показателей прошлого года.

Еще 23,2% обеспечили производители из Алма-Атинской области. За три квартала здесь получили 41,2 тысячи тонн сахара, это на 5,7% больше, чем годом ранее.

При этом, на фоне спада производства, выросли показатели импорта: объём ввозимого в страну сахара увеличился на 28,5% за год по итогам января-августа 2018-го. За счет импорта за этот период были удовлетворены 53,5% спроса (годом ранее — 40,8%).

На экспорт отправляется 16,1% произведенного и импортируемого сахара. Экспорт вырос за год сразу в 10 раз. Остальное продается на внутреннем рынке, причем продажи здесь снизились на 16,6% за год.

К ноябрю розничные цены на сахар выросли в среднем до 241,2 тенге (42,69 рубля), это на 11,9% больше, чем годом ранее.

Дороже всего сахар в Семипалатинске и Туркестане — 257 тенге за килограмм. Дешевле всего в Актюбинске — 208 тенге за килограмм.