Москва, 2 ноября, 2018, 17:16 — ИА Регнум. В сети набирает популярность новый мем «Муки выбора». На нём изображен фрагмент из фильма «Форсаж», на котором Брайан О’Коннер перепрыгивает с автомобиля на фуру и обратно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы во «ВКонтакте» Мем «Муки выбора»

С оригинальным сюжетом фильма смысл мема имеет мало общего. В картине герой догоняет на автомобиле фуру, чтобы освободить члена банды, который прикован к фургону. Брайан на ходу перепрыгивает на фуру, спасает парня, а затем прыгает назад в машину. По версии пользователей, кадр из фильма иллюстрирует сложность принятия решений.

Скриншот страницы во «ВКонтакте» Мем «Муки выбора»

Скриншот страницы во «ВКонтакте» Мем «Муки выбора»

Скриншот страницы во «ВКонтакте» Мем «Муки выбора»

Ранее героем многочисленных мемов стал американский актер Рами Малек. Он негативно отреагировал на просьбу фанатки передать её друзьям видеопривет, но согласился сфотографироваться. После этого пользователи Twitter создали множество мемов на тему того, что Малек боится видеосъемки.