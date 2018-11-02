Колорадо-Спрингс, США, 2 ноября, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Создатели мультсериала «Южный Парк», известные своей сатирой на социальные и политические темы, в последней серии шоу сделали множество неочевидных отсылок к ставшей в последнее время очень популярной многопользовательской игре Fortnite. Однако внимательный зритель заметил это и поделился с другими любителями сериала своим открытием. Пользователь с ником The Radioactives опубликовал на своём YouTube-канале 1 ноября.

Sergey Galyonkin Игра Fortnite

Комедийный мультсериал «Южный Парк» знаменит тем, что его создатели всегда шутят в основном на самые актуальные темы. Новые серии проекта всегда выходят приуроченными к какому-то социальному явлению или событию. Последняя, пятая серия 22 сезона, посвящена празднику Хэллоуин, электросамокатам и игре Fortnite. Хотя название игры ни разу не упоминается в серии, создатели сериала оставили достаточно много отсылок к популярному онлайн-проекту.

В основном отсылки к Fortnite коснулись внешнего вида героев сериала. К празднованию Хэллоуина персонажи сериала переодеваются в праздничные костюмы. Порядка 18 из них оказываются обликами из игры Fortnite. Более того, в ранних сериях пятого сезона также присутствовали отсылки к игре. В одной из серий Эрику Картману, одному из центральных героев сериала, могли запретить играть в Fortnite, из-за чего герой старался исправить свои оценки.

Напоминаем, что Fortnite — компьютерная игра в жанре симулятора выживания с открытым миром, разработанная совместно американской компанией Epic Games и польской People Can Fly. Игра быстро стала одной из самых популярных, интернет-сообществом даже был придуман специальный термин «феномен Fortnite», который означает огромную скорость распространения популярности игры.