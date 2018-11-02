Москва, 2 ноября, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Жителей России действительно объединяют те исторические события, в которых участвовали все народы нашей страны, считает политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Фрагмент памятника «В борьбе против фашизма мы были вместе». Москва, Парк Победы

Напомним, инициативный опрос, в ходе которого выяснилось, что главными символами единства для граждан России являются Победа в Великой Отечественной войне и гимн Росси, проводил ВЦИОМ. Среди важных событий граждане РФ назвали возвращение Крыма в состав России, революцию 1917 года, полет Юрия Гагарина, Отечественную войну 1812 года и распад СССР.

«Я думаю, что нас объединяют те исторические события, в которых участвовали народы нашей страны. В первую очередь, это Великая Отечественная война, во время которой все народы Советского Союза объединились, чтобы дать отпор захватчику.

Когда встал вопрос о выживании нас как нации, мы выступили единым фронтом. Потому что нам нужна была «одна победа».

Кроме того, нас объединяет многолетнее совместное проживание на одной территории: несмотря на разность в культуре, религии, менталитете, мы выстраиваем коммуникацию на принципах добрососедства с разными этносами.

Также, по моему мнению, российский народ — это такой суперэтнос, который состоит из большого количества разных и уникальных этносов. И каждый народ стремится сохранить свою уникальность, передать свою историю, обычаи и традиции потомкам. Это тоже нас объединяет.

И государство поддерживает стремление к сохранению уникальности каждого народа, проживающего на территории России. В отличие от различных международных институтов, которые выступают за всеобщую глобализацию и стараются размыть культурные, религиозные, этнические, географические, политические границы между нашими народами.

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