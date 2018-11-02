Санкт-Петербург, 2 ноября, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Государство не должно отказываться от функции регулирования медийного пространства, в аналогичной ситуации в США придерживаются позиции, что частные компании не должны становиться неконтролируемыми, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 2 ноября, президент некоммерческого партнёрства производителей программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров, комментируя заявления заместителя министра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина о неэффективности блокировок в интернете.

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Как сообщалось ранее, Волин заявил РИА Новости, что блокировки — это «уходящая натура, рано или поздно от них нужно будет отказаться, потому что всё больше и больше люди обходят их, даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент». В качестве примера заместитель министра сослался на Китай, где вопреки официальному запрету «работают и Telegram, и WhatsApp».

«Не совсем согласен с тем, что государство должно признать свою слабость и отказаться от функции регулирования медийного пространства. В аналогичной ситуации в США те люди, которые во многом и создавали интернет, считают, что если частные компании становятся неконтролируемыми государством игроками, то государство должно принять меры по их разделению. Или принимать иные меры, которые должны позволить государству исполнять ту функцию, ради которой его граждане и признают власть государства.

Это можно попытаться сделать за счет работы с компанией или с ее учредителями, совмещая кнут и пряник. И нужно договариваться с другими государствами и использовать международные организации, поскольку отсутствие возможности контроля над медийным пространством в равной степени опасно для всех государств», — отметил Макаров.