Сочи, Краснодарский край, 2 ноября, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении мирового судьи Лазаревского района Сочи в отставке по подозрению в покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере возбудил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Об этом пресс-служба СУ СКР сообщила 2 ноября.

(сс) sajinka2 За взятку

По версии следствия, Лазаревским районным судом города Сочи было удовлетворен гражданский иск заявителя о признании недействительной сделки по переуступке права по договору аренды земельного участка. Данное решение вступило в законную силу.

Один из участников дела, не согласный с решением суда, вынесенным не в его пользу, попросил знакомого адвоката помочь обжаловать его. Адвокат обратился к мировому судье, который сообщил, что может «договориться» об отмене решения за два миллиона рублей. При этом адвокат и судья решили, что мужчине, который просил договориться об отмене решения, будет названа сумма в три миллиона — один миллион посредники решили оставить себе. Адвокат же сообщил своему знакомому о необходимости передать уже 3,5 млн. В марте 2017 года адвокат получил от мужчины деньги, из них 2 миллиона 700 тысяч рублей затем при встрече передал мировому судье. После этого дальнейшие действия обоих были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

В марте 2018 года квалификационной коллегией судей Краснодарского края дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке. Указанное решение оставлено без изменения Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации. В отношении адвоката также возбуждено уголовное дело.

Отметим, это далеко не первое уголовное дело в отношении сотрудников судебной системы и адвокатов в регионе. Так, в августе этого года было возбуждено дело в отношении бывшего председателя Щербиновского районного суда Краснодарского края — судьи в отставке, подозреваемого в получении взятки от сотрудников МВД и Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.