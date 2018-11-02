Москва, 2 ноября, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Динамика российской валюты полностью подвержена общим тенденциям на рынке Forex. Американская валюта приостановила свое недельное ралли и отскочила от локальных максимумов по индексу доллара на отметке 97, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Наряду с этим в мире постепенно восстанавливался спрос на риск, что привело к укреплению всех валют развивающихся стран. Данная тенденция постепенно начинает сбавлять обороты, поскольку после вышедшей сегодня, 2 ноября, статистики по рынку труда в США понятно, что экономика достаточно сильна и это оказывает поддержку американской валюте.

«Вероятнее всего, со следующей недели американская валюта продолжит свое укрепление, что может привести к тесту верхней границы торгового диапазона на паре USD/RUB, которая находится на отметке 66. Вполне вероятно, что диапазон будет пробит вверх и восходящее движение будет продолжаться всю неделю с первой целью на уровне 67 рублей за единицу американской валюты», — полагает эксперт.

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