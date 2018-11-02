Ярославль, 2 ноября, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский собирается выходить с правотворческой инициативой об отмене пенсий. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM.

Абрам Архипов. Прачки. Конец 1890-х

На своей странице в Facebook депутат предложил ликвидировать Пенсионный фонд РФ, его имущество продать, сотрудников отправить работать, а пенсии отменить.

«Почему, если человеку четыре года, то как он живет, кушает обеспечивает не государство, а родители, которые своим трудом зарабатывают ему на детский садик, питание, дошкольное обучение, дополнительные занятия. Государство в этом участвует какими-то вкраплениями. Когда же человеку 68 лет, то начинает превалировать мнение, что он должен сидеть, и государство ему должно всё дать. Ничего ему государство не должно давать — он должен заработать то, что он хочет, своей работой в течение всей жизни!» — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7-го созыва Дмитрий Петровский.

Депутат предлагает пенсию оставить людям, которые ее заработали во времена СССР, а современных работников ее лишить. На вопрос, что делать людям, которые живут от зарплаты до зарплаты и не в состоянии делать накопления, депутат, который является доктором медицинских наук, дал такой ответ.

«Как ученый я понимаю, что такое естественный отбор. Я понимаю, что есть категории граждан, которые, к сожалению, находятся на низших ступенях интеллектуальной лестницы и не могут себе обеспечить высокий уровень доходов, но это не значит, что государство должно нести за них ответственность», — говорит Петровский.

Врач-депутат не пощадил и своих коллег-медиков, которые получают мало денег. Он считает, что врачей в России очень много, а делают они очень мало.

«Я буду вносить правотворческую инициативу в виде депутатского запроса, который будет обсужден на одной из комиссий муниципалитета с предложением выйти с этой инициативой на областную думу с соответствующим движением на более высокий уровень», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7-го созыва Дмитрий Петровский.

Петровский полагает, что пенсию нужно оставить лишь тем, кто не может работать по инвалидности.

Дмитрий Петровский в муниципалитете Ярославля входит в фракцию «Единая Россия», но не является членом партии. Известен своими громкими высказываниями и неоднозначными заявлениями.