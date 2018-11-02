Москва, 2 ноября, 2018, 15:53 — ИА Регнум. Подавляющее большинство дорожно-транспортных происшествий в России происходит из-за нарушений правил дорожного движения. Эта причина уже на протяжении ряда лет остаётся основной причиной аварийности на дорогах. Об этом свидетельствует статистика автоаварий за девять месяцев 2018 года, опубликованная в отчёте научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

Владимир Югасов ИА Красная Весна Авария

Читайте также: В ГИБДД назвали главные причины аварий пассажирского автотранспорта

Согласно документу, в 88% случаев к авариям привели именно нарушения ПДД. Неудовлетворительное состояние дорог стало причиной каждой третьей аварии (37,1%). Речь идёт о плохой или полностью отсутствующей разметке, отсутствии дорожных знаков, пешеходных ограждений.

Значительно увеличилось количество ДТП, на совершение которых повлияла плохая видимость светофора (+98%) и несоответствие железнодорожного переезда предъявляемым требованиям (+66,7%). При этом доля ДТП, в которых выявлены технические неисправности транспортных средств, за девять месяцев 2018 года составила 3,8%.

В целом же общий уровень числа ДТП с пострадавшими в России продолжает снижаться. С января по сентябрь было зарегистрировано 119,3 тыс. аварий (-1,9%), в которых погибло 12,8 тыс. человек и ранено 152,8 тыс. граждан.