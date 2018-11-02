Москва, 2 ноября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. Авторы Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» уличили Ксению Собчак в плагиате. В своём Instagram она неоднократно публиковала тексты других авторов, не указывая их имён.

Скриншот страницы сайта «Жемчужины мысли» Текст Анжелики Хоффман, который позаимствовала Собчак для своего Instagram

1 ноября Собчак опубликовала в своём профиле пост на тему дружбы, текст которого был написан некой Анжеликой Хоффман и опубликован на сайте «Жемчужины мысли» еще в 2016 году.

https://www.instagram.com/p/BposJTLgQk6/

Скриншот страницы сайта «Жемчужины мысли» Текст Анжелики Хоффман, который позаимствовала Собчак для своего Instagram

Позже авторы Telegram-канала «Беспощадный пиарщик» обнаружили еще несколько позаимствованных текстов в Instagram Собчак, автором которых также является Хоффман. Нашлось в профиле и стихотворение некой Вероники Ткачёвой, которое было опубликовано в 2010 году на сайте «Стихи.ру». Авторство Собчак не указала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в плагиате уличили и главного редактора украинского Vogue Ольгу Сушко. Она использовала чужие тексты во вступительном «слове редактора» и других материалах.