Саратов, 2 ноября, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Саратовский нефтеперерабатывающий завод увеличил в сентябре отгрузку бензина АИ-95-К5 «Евро-6» на 34% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает 2 ноября пресс-служба компании «Роснефть».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

"Объем поставки для розничной сети Краснодарского края составил 17,3 тыс. тонн. Регион стал вторым по счету, где «Роснефть» реализует это инновационное экологичное топливо», — говорится в сообщении.

На предприятии отметили, что выпуск бензина с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками стал возможен после завершения масштабной реконструкции установок завода.

Саратовский НПЗ — ключевой производитель нефтепродуктов в Саратовской области. Ежегодный объем переработки составляет 7 млн тонн нефти. Завод выпускает автомобильные бензины и дизельные топлива, дорожные и кровельные битумы, другую продукцию.

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