Москва, 2 ноября, 2018, 15:17 — ИА Регнум. В 2018 году российские туроператоры отмечают увеличение спроса на туры на праздничные ноябрьские выходные (с 3 по 5 ноября включительно). В топ-3 самых востребованных стран для отдыха на ноябрьские праздники в этом году вошли Турция, Россия и Таиланд, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж Леонид Гайдай. 1968. СССР Туристы

В ноябре у туристов популярны безвизовые страны, где востребован пляжный отдых — это Доминикана и ОАЭ. В 2018 году на последний месяц осени исчезли некоторые относительно «дорогие» направления — Кипр и Израиль, заменившиеся более дешевыми чартерными — Гоа и Иордания.

Среди российских направлений по объемам продаж туров на ноябрьские праздники лидирует Сочи. Затем следуют Крым и Минеральные Воды и экскурсионные направления в Санкт-Петербург, Москву, Казань и Золотое кольцо. Эти же города были популярны у туристов и в 2017 году.

В рейтинге зарубежных экскурсионных направлений в ноябре 2018 года, как и в прошлые годы, лидируют Чехия и Италия. Примечательно, что в этом году к ним добавились и страны Прибалтики.

Тур в Турцию на четыре ночи на двоих составит 25−29 тыс. рублей. Отдых на курортах Краснодарского края стоит от 15 тыс. рублей. За тур в Таиланд на семь дней придется выложить 72−106 тыс. рублей на двоих в зависимости от звездности отеля.

При этом АТОР отмечает, что топ самых востребованных направлений начала ноября 2018 года изменился под воздействием экономических реалий — туристы стали больше экономить.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным туроператоров, путешествие на ноябрьские праздники за границу в зависимости от страны обойдется от 25 до 132 тыс. рублей. Путешествие по России в зависимости от города и способа проезда обойдется туристам от 4 до 22 тыс. рублей.

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