Москва, 2 ноября, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Вопрос о вовлечении Нагорного Карабаха как стороны переговоров по карабахскому урегулированию должен решаться конфликтующими сторонами. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером в Москве.

mid.ru Глава МИД России и генеральный секретарь ОБСЕ

«Мы уже комментировали заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о необходимости привлечь нагорно-карабахскую сторону к переговорам. Это вопрос, который должен решаться самими сторонами конфликта. В свое время карабахские представители участвовали в переговорах Баку и Еревана. По предложению армянского руководства эта практика была изменена, и переговоры уже много лет ведутся напрямую только между Арменией и Азербайджаном. Разумеется, мы исходим из того, что Ереван в своих переговорных позициях учитывает подходы Карабаха, но для того чтобы менять нынешний двусторонний формат, требуется согласие обеих сторон. Насколько мы знаем, такого согласия нет. Я бы не стал выдвигать предварительные условия, чтобы начать рассматривать сущностный вопрос нагорно-карабахского урегулирования», — цитирует Лаврова пресс-служба МИД России.

«Насколько я знаю, договоренность, достигнутая в ходе душанбинской встречи исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, заключалась в том, что контакты нужно продолжать, что министры иностранных дел двух стран будут встречаться, что Армения и Азербайджан готовы работать с сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Мы такую договоренность приветствуем, хотя, конечно, понимаем, что, пока достаточно бурные внутриполитические процессы в Армении, которые мы сейчас наблюдаем, не завершатся, едва ли будет возможно всерьез рассматривать конкретные варианты выхода из этого кризиса и обеспечения полноценного нагорно-карабахского урегулирования. Хотя контакты в процессе подготовки к внеочередным парламентским выборам, которые пройдут в Армении в декабре, намечены. Сопредседатели посещают регион, встречаются с руководством, министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Поддержание таких контактов важно для того, чтобы можно было, как только позволят обстоятельства, заняться серьезным рассмотрением вопросов, связанных с урегулированием кризиса», — сказал министр иностранных дел России.

Говоря об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, генсек ОБСЕ также напомнил о встрече Пашинян — Алиев в Таджикистане, назвав ее продуктивной. Он выразил надежду, что эта встреча будет способствовать восстановлению доверия.

«На предстоящем в декабре в Милане министерском совете мы выразим нашу поддержку работе сопредседателей Минской группы и будем призывать конфликтующие стороны проявить политическую волю для урегулирования проблемы. Важно, чтобы стороны работали в конструктивной атмосфере, чтобы избежать провокационной риторики, которая позволит снизить напряженность в линии соприкосновения. Такая атмосфера крайне необходима для того, чтобы стороны пошли на нелегкие взаимные уступки, которые необходимы для долгосрочного и всеобъемлющего мира», — сказал Гремингер.