Нью-Йорк, США, 2 ноября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В сети появились новые подробности о сюжете восьмого сезона сериала «Игра престолов». На основании имеющихся фотографий и фактов поклонники шоу сделали логические выводы. Об этом 1 ноября сообщил портал The Wrap.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Атака

События восьмого сезона шоу начнутся в Винтерфелле, о чём свидетельствует недавняя подборка фотографий со съемок сериала, опубликованная в последнем выпуске журнала Entertainment Weekly. В замок войдет армия Дейенерис Таргариен, и многие главные герои саги впервые окажутся в одном месте. Ожидается, что битва против армии мертвецов станет самым масштабным сражением, которое когда-либо было показано на телевидении.

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Напомним, ожидается, что финальный сезон сериала «Игра престолов» телеканал HBO начнет показывать в первой половине 2019 года. Ранее ИА REGNUM со ссылкой на руководителя отдела визуальных эффектов HBO сообщило о том, что он выйдет не раньше мая 2019 года.