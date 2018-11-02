Киль, Германия, 2 ноября, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Впервые за три года экономические показатели Германии по итогам квартала не увеличились, а снизились, передает телеканал N-TV 2 ноября.

rö Нисходящий тренд

Согласно расчётам Кильского института мировой экономики (IfW), экономика Германии пошла на спад этим летом впервые с начала 2015 года. По подсчетам исследователей, по итогам третьего квартала 2018 года экономические показатели упали примерно на 0,3%.

Их расчёты основаны на опубликованных ранее статистическим агентством Евростат прогнозах роста ВВП в еврозоне на 0,2%. В них содержались ранее необнародованные данные о ВВП Германии. Они будут опубликованы в середине ноября.

Причиной снижения экономических показателей называют спад производства немецкой автомобильной промышленности, который наступил из-за новых жестких правил, определяющих допустимое количество выброса вредных веществ в выхлопах машин. Еще один фактор — чрезвычайно низкий уровень воды в реках Германии минувшим летом. Он затруднил производство во многих областях, в том числе в химической промышленности.

Исследователи считают, что этот спад является временным и не стоит делать пессимистических прогнозов на его основе. Они ожидают, что в четвертом квартале показатели производительности экономики вновь устремятся вверх.