Хартум, 2 ноября, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Правозащитная организация Amnesty International призвала правительство Судана перестать оказывать давление на СМИ, сообщает 2 ноября Al Arabia.

Дезире Дио. Чтение газеты в саду. 1890

По мнению правозащитников, власти должны перестать «постоянно преследовать, запугивать и цензурировать журналистов».

По данным Amnesty International, с начала года в Судане было арестовано 15 представителей СМИ. Кроме того, силовики регулярно совершают рейды на офисы основных информационных агентств страны.

Напомним, по данным организации «Репортеры без границ», Судан занимает 174 место в рейтинге из 180 стран по индексу свободы прессы в 2017 году. Россия в данном рейтинге находится на 148 месте, что вызывает недоверие к авторам рейтинга.