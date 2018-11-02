Москва, 2 ноября, 2018, 14:50 — ИА Регнум. В России определены лауреаты национальной премии в области событийного туризма Rrussian Event Awards 2018. Финал Национальной премии состоялся 1 ноября в Нижнем Новгороде, сообщили в Ростуризме.

(сс) sbtlneet Туристы

В 2018 м году на участие в премии Rrussian Event Awards 2018 было подано 578 проектов из 60 регионов страны. Для всех федеральных округов страны были проведены региональные конкурсы. В финале приняли участие победители региональных конкурсов — 193 проекта из 43 регионов страны, 400 человек.

Лучшими идеями туристического события признан первый всемирный фестиваль боевых искусств TAFISA-2019 в Ульяновской области. Проект получил гран-при. Первое место занял п раздник «У Мичурина в саду» (Тамбовская область). второе место — Смута. 1612 (Марий Эл), третье место — проект «Большие паруса» (Санкт-Петербург).

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Как сообщало ИА REGNUM, национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году. Эта премия эффективный инструмент продвижения региональных событий на федеральном уровне. Все проекты-победители попадают в Национальный календарь событий, благодаря которому туристы и туроператоры со всей России и из-за рубежа узнают об интересных мероприятиях и приезжают в регионы.

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